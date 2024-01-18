Билодид рассказала, как на нее влияют ракетные атаки России по Украине
Источник:Общественное Спорт
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид рассказала о влиянии войны на ее моральное состояние. Она, в частности, рассказала о ракетных атаках России.
Спортсменка подчеркнула, что ей лучше находиться дома. В Киеве ей психологически лучше находиться.
Смотрите также "Вся Украина в огне": эмоциональная реакция звезд украинского спорта на обстрел Киева и Харькова
Белодед о влиянии войны на эмоциональное состояние
"В психологическом состоянии мне по-настоящему хорошо и приятно находиться дома. Очень спокойно и хорошо себя чувствую: здесь и дом, и окружение, друзья. Действительно, это очень сильно влияет на моральное и психологическое состояние. Иногда я выезжаю на заграничное собрание, потому что это лучше для моей физической формы, но для психологической мне лучше находиться в Киеве", – сказала Билодид.
Также она отметила, что к обстрелам уже привыкла. В такие моменты ему помогает спорт.
Обстрелы? На спортивное состояние это не влияет, потому что я, как и все люди, уже привыкла к этим взрывам. Это звучит странно, но я действительно привыкла. Да, я тоже переживаю, не хочу, чтобы ракета попала в мой дом. Но все равно все продолжают жить, выполнять свою работу. Думаю, что спорт наоборот мне помогает отвлечься от этого, – добавила Билодид.
Что известно о спортсменке
- В течение большей части своей взрослой и юниорской карьеры спортсменка выступала в весовой категории до 48 кг. В этой категории она добыла в борьбе бронзовую медаль на Олимпийских играх 2020, стала чемпионкой мира в 2018 и 2019 годах, выиграла золото на чемпионате Европы 2017 и Европейских играх 2019, а также одержала победы на многих турнирах уровня Грендслем и Гран-при.
- В 2022 году она перешла к соревнованиям в весовой категории 57 кг. В 2023 году она завоевала четыре бронзовые медали на Мастерсе в Будапеште, Грендслеме в Париже, а также на Гран-при в Линце и Загребе.