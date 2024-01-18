Билодид рассказала, как на нее влияют ракетные атаки России по Украине

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид рассказала о влиянии войны на ее моральное состояние. Она, в частности, рассказала о ракетных атаках России.

Спортсменка подчеркнула, что ей лучше находиться дома. В Киеве ей психологически лучше находиться.

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Белодед о влиянии войны на эмоциональное состояние

"В психологическом состоянии мне по-настоящему хорошо и приятно находиться дома. Очень спокойно и хорошо себя чувствую: здесь и дом, и окружение, друзья. Действительно, это очень сильно влияет на моральное и психологическое состояние. Иногда я выезжаю на заграничное собрание, потому что это лучше для моей физической формы, но для психологической мне лучше находиться в Киеве", – сказала Билодид.

Также она отметила, что к обстрелам уже привыкла. В такие моменты ему помогает спорт.

Обстрелы? На спортивное состояние это не влияет, потому что я, как и все люди, уже привыкла к этим взрывам. Это звучит странно, но я действительно привыкла. Да, я тоже переживаю, не хочу, чтобы ракета попала в мой дом. Но все равно все продолжают жить, выполнять свою работу. Думаю, что спорт наоборот мне помогает отвлечься от этого, – добавила Билодид.

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