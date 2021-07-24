Бельгийский клуб официально подписал контракт с украинцем Шведом

Украинский вингер Марьян Швед стал игроком Мехелена. Соглашение подписано до 2024 года c опцией продления еще на один сезон.

Бельгийский клуб выкупил у шотландского Селтика контракт украинца. Соглашение подписано на 3 года с правом пролонгации на 1 сезон (по схеме 3+1).

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Марьян Швед отметил: "Я хотел остаться в Мехелене. Я уже вернулся в команду, пообщался с игроками и тренерами. Здесь я прекрасно себя чувствую".

Предыдущий сезон Шведа

Прошлый сезон Швед провел в Мехелене на правах аренды, где неплохо себя зарекомендовал. В чемпионате Бельгии украинец провел 22 матча, в которых отметился 4 голами и ассистом.