Бельгия забила второй гол в ворота России на Евро-2020: видео

Сборная Бельгии еще до перерыва сумела дважды забить в ворота сборной России на Евро-2020. Второй гол в этом матче забил Тома Менье.

На 34-й минуте последовала очередная атака сборной Бельгии. Российский голкипер с первым ударом соперника справился.

Напомним Сборная России пропустила первый гол от Бельгии на Евро-2020

Вот только российские защитники полностью выключились из игры в этом эпизоде ​​– они побежали вперед, а мяч отлетел назад. И Тома Менье, который остался без опеки, отправил мяч в ворота сборной России, удвоив преимущество своей команды.

Стоит добавить, что Менье только за семь минут до этого вышел на поле. В середине первого тайма он заменил Тимоти Кастано, который получил травму головы и не сумел продолжить игру.

Видео гола Менье в ворота России