На 34-й хвилині прослідувала чергова атака збірної Бельгії. Російський голкіпер з першим ударом суперника впорався.

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От тільки російські захисники цілковито виключилися з гри в цьому епізоді – вони побігли вперед, а м'яч відлетів назад. І Тома Меньє, який залишився без опіки, відправив м'яч у ворота збірної Росії, подвоївши перевагу своєї команди.

Варто додати, що Меньє лише за сім хвилин до цього вийшов на поле. У середині першого тайму він замінив Тімоті Кастаня, який отримав травму голови і не зумів продовжити гру.

Відео голу Меньє у ворота Росії