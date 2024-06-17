Наводят страх на Украину: Словакия сенсационно бьет Бельгию на Евро-2024

Бельгийцы имели множество моментов в игре со Словакией и даже дважды теряли гол из-за вмешательства VAR. Зато грубая ошибка на старте встречи помогла нашим соседям создать сенсацию.

Бельгия – Словакия 0:1

Гол: Шранц, 7.

В понедельник, 17 июня, на чемпионате Европы-2024 состоялись матчи первого тура группы Е. В стартовой игре дня Украина разгромно уступила Румынии (0:3), пишет 24 Канал.

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Словаки получают преимущество

Сразу после встречи в Мюнхене прошел матч соперников Украины по группе. В Гельзенкирхене сошлись между собой Бельгия и Словакия. Фавориты матча подошли с определенными кадровыми проблемами к встрече.

Тедеско не мг рассчитывать на Менье, Витцеля и Вертонгена, поэтому состав защиты получился довольно необычным. Левый фланг обороны пришлось закрывать номинальному вингеру Карраско. Зато Словакия выставила оптимальный свой состав.

Бельгийцы начали довольно активно и опасно, но Дубравка спасал свою команду. А вот защита "красных дьяволов" подарила словакам момент, который они реализовали.

Видео гола Шранца:

Онана отдал мяч Боженику и тот сбросил на Гараслина. Выстрел Лукаша отразил Кастельс, но на добивании точно сыграл Шранц. Этот гол не изменил рисунок игры, Бельгия продолжила владеть мячом. Однако Словакия уже чувствовала себя более уверенно.

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Фортуна против Бельгии

Защитники перехватывали передачи Де Брюйне и Доку, а Лукаку не мог создать настоящую опасность. После перерыва Бельгия стала давить еще больше. Гол Лукаку отменили из-за офсайда, а с выстрелами Де Брюйне, Троссара и Доку справился Дубравка.

Даже защитнику Ганцко приходилось выносить мяч из пустых ворот, но Словакия держалась. Замены Тедеско не позволяли взломать словацкую оборону. Более того, наши соседи имели все шансы удвоить счет. Впрочем Кастельс был надежным.

Последним выстрелом по бельгийцам был отменен гол Лукаку в конце встречи из-за руки Опенда на фланге. Поэтому одного гола хватило Словакии, чтобы переиграть фаворита группы. Именно с этой командой в следующем туре сыграет сборная Украины.