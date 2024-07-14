Флэшбеки из прошлого: Бельгия проведет домашний матч с Израилем в другой стране – в чем причина

В начале сентября начнется очередной розыгрыш Лиги наций по футболу. Уже в первом туре этого турнира могут произойти незапланированные события.

В дивизионе А сборная Бельгии 6 сентября должна провести домашний поединок против Израиля. По информации издания, он состоится за пределами Бельгии.

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Повышенные меры безопасности из-за трагического опыта

Сообщается, что власти бельгийских городов отказываются принимать этот матч у себя. Чиновники опасаются возможных терактов или политических акций на своей территории, связанных с военными действиями Израиля в Секторе Газа.

Из-за "политической чувствительности и необходимости применения многих мер безопасности" рассматривался вариант проведения матча без болельщиков, однако и он был отвергнут. Сейчас бельгийская ассоциация футбола проводит консультации с УЕФА относительно альтернативных мест проведения поединка.

С высокой вероятностью игра состоится в Будапеште на "Pancho Arena". Этот стадион расположен чуть ли не на заднем дворе премьер-министра Виктора Орбана.

. Такую осторожность Бельгия демонстрирует после трагических событий, которые произошли в октябре 2023 года. Тогда матч отбора на Евро-2024 против Швеции в Брюсселе не был доигран из-за убийства двух шведских болельщиков исламскими экстремистами.

Напомним, что, кроме Бельгии и Израиля, в квартете 2 дивизиона A также сыграют Франция и Италия. Действующим чемпионом Лиги наций является Испания.