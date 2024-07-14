У дивізіоні А збірна Бельгії 6 вересня має провести домашній поєдинок проти Ізраїлю. За інформацією видання, він відбудеться за межами Бельгії.
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Підвищені заходи безпеки через трагічний досвід
Повідомляється, що влада бельгійських міст відмовляється приймати цей матч у себе. Чиновники побоюються можливих терактів або політичних акцій на своїй території, пов'язаних із військовими діями Ізраїлю в Секторі Гази.
Через "політичну чутливість і необхідність застосування багатьох заходів безпеки" розглядався варіант проведення матчу без уболівальників, однак і його було відкинуто. Наразі бельгійська асоціація футболу проводить консультації з УЄФА щодо альтернативних місць проведення поєдинку.
З високою ймовірністю гра відбудеться в Будапешті на "Pancho Arena". Цей стадіон розташований ледь не на задньому дворі прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Нагадаємо, що, окрім Бельгії та Ізраїлю, у квартеті 2 дивізіону A також зіграють Франція та Італія. Чинним чемпіоном Ліги націй є Іспанія.