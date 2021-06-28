Безумный гол принес победу Бельгии над Португалией, сложившей звание чемпиона Европы: видео

Бельгия и Португалия сыграли в 1/8 финала Евро-2020. Сильнее в этом матче оказались игроки сборной Бельгии, которые вышли в четвертьфинал.

Бельгия – Португалия 1:0

Гол: Т. Азар, 42

Вряд ли Бельгия, которая вышла с первого места из своей группы, уже в 1/8 финала хотела встретиться с действующим чемпионом Европы – сборной Португалии с Роналду во главе. Но случилось именно так.

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Обе команды обладали немалой атакующей силой. Поэтому и от этой игры ожидали немалого количества голов. Но не сложилось.

В целом за первый тайм бельгийцы и португальцы создали много моментов. Но на каждую сборную пришлось по одному удару в створ ворот. Первым реакцию голкипера проверил Роналду – он опасно пробивал со штрафного, но Куртуа среагировал и кулаками выбил мяч.

А вот "красные дьяволы" свою попытку использовали. Торган Азар получил мяч вблизи штрафной и пробил. Траектория полета была "от голкипера", поэтому Патрисиу не успел вовремя среагировать. И мяч залетел в ворота.

Видео гола Торгана Азара

Но бельгийцы в конце первого тайма столкнулись с проблемой: Палинья грубо сыграл против Де Брюйне, сбив его в центре поля. Произошло это перед самым перерывом. Но на второй тайм полузащитник вышел. Но уже через минуту после возобновления игры попросил замену – он не смог продолжать матч.

Во втором тайме Португалия бросилась сравнивать счет. Зато Бельгия отошла на игру вторым номером, почти не создав моментов у ворот соперника. Но те моменты. которые были у португальцев, пользы им не принесли. Лучшая возможность была у Диогу Жоты, но нападающий пробил выше ворот.

В конце встречи на поле чуть не вспыхнула драка, когда Пепе грубо завалил на газон Торгана Азара. Но арбитр довольно быстро успокоил игроков обеих команд.

Сравнять счет мог Диаш, пробив головой после подачи с углового. Но он отправил мяч именно туда, где был Куртуа. Голкипер успел выставить перед собой руки, но этого оказалось достаточно. После этого уже штанга спасла Бельгию от пропущенного гола после удара Геррейро.

Как ни пытались Роналду и компания сравнять счет, но им этого не удалось. Уже на последних секундах матча мощно пробивал Жоау Фелиш. Но мимо.

Португалия сложила с себя звание чемпиона Европы. Бельгия же сыграет против Италии в четвертьфинале Евро-2020.