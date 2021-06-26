Скрытый финал: кто победит в матче Бельгия – Португалия и выйдет в 1/4 финала Евро-2020

Сборные Бельгии и Португалии встретятся 27 июня в рамках 1/8 финала Евро-2020. Первый "скрытый финал" Евро состоится в Севилье. Чего ожидать от матча – дальше в материале.

Вывеска матча Бельгия – Португалия достойна финального поединка. В последние годы Бельгия демонстрирует зрелищный и результативный футбол. Зато португальцы до сих пор действующие чемпионы Европы.

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Кроме того, обе сборные имеют футболистов самого высокого уровня. Однако жеребьевка и выступления в группах свели команды уже в первой игре плей-офф. Дальше пройдет только одна команда.

Бельгия выиграла все три матча на групповом этапе, одолев Россию, Данию и Финляндию. Португалия же выжила в группе смерти. Европейские бразильцы расписали ничью с Францией, проиграли Германии, но одолели неуступчивую Венгрию.

Бельгия – Португалия: прогноз Favbet на 1/8 финала

Обе сборные имеют богатую историю, но на футбольном поле пересекались всего 18 раз. В активе Португалии 6 побед против 5 у Бельгии. Еще 7 раз сборные расходились миром.

В букмекерской компании Favbet убеждены, что Бельгия пройдет в 1/4 финала – коэффициент 1,76. Специалисты считают, что Бельгия одержит победу в основное время игры – коэффициент 2,51.

Что касается Португалии, то их шансы пройти в следующий раунд оценены коэффициентом 2,17. Победа чемпионов Европы в основное время оценена коэффициентом 3,15. На ничью в основное время матча букмекеры дают коэффициент 3,20.

В отличие от группового этапа, в каждой игре плей-офф будет известен победитель. На помощь футболистам придут дополнительное время или серия пенальти.

Букмекеры дают коэффициенты 10 и 12 на то, что Бельгия и Португалия соответственно пройдут в 1/4 финала после дополнительного времени. А вот на победу любой из команд в серии пенальти коэффициент 11.

Звезда Португалии Криштиану Роналду забивает в каждом матче на Евро-2020. В активе португальца уже 5 голов. Коэффициент 2,40 на то, что Роналду расстроит и Бельгию. В составе "красных дьяволов" букмекеры выделяют Ромелу Лукаку. Его гол в ворота Португалии оценен коэффициентом 2,20.

Начало матча Бельгия – Португалия в 22:00.