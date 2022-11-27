Марокко нанесло сенсационное поражение Бельгии: бронзовых призеров подвел конкурент Лунина

В воскресенье, 27 ноября, на чемпионате мира в Катаре состоялся матч второго тура группы F между сборными Бельгии и Марокко. Неожиданную победу в матче одержала африканская команда.

Бельгия – Марокко 0:2

Гол: Сабири, 73, Закария Абухлаль, 90+2

Во втором матче восьмого игрового дня Мундиаля встречались сборные Бельгии и Марокко. Возможная победа подопечных Мартинеса над представителями Африки фактически выводила их в плей-офф ЧМ-2022. Впрочем, звездный состав марокканцев считал, что еще не сказал последнего слова на мировом форуме.

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Бельгийцы на первых минутах встречи организовали острую атаку на ворота "Львов Атласа". Миши Батшуайи получил отличную передачу, но с его ударом в левый нижний угол ворот блестяще справился Мунир.

Кстати, вратарь Аль-Вахды Мунир Мохаммеди попал в стартовый состав Марокко в последний момент. Анонсированный на матч голкипер Яссин Буну не смог выйти на поле и был экстренно заменен запасным игроком.

А уже на 21-й минуте встречи продемонстрировал свое мастерство хавбек Челси Хаким Зиеш. Мяч после его дальнего удара просвистел над перекладиной.

У "красных дьяволов" угрозу марокканцам создавал Кевин Де Брюйне, оказывавшийся на ударных позициях.

Впрочем, на второй компенсированной минуте первого тайма Хаким Зиеш отправил мяч в сетку ворот Тибо Куртуа. Однако после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

Очевидно, что самое интересное зрителей ждало во второй половине матча.

Фейл Куртуа

На каждую атаку бельгийцев африканцы отвечали острым выпадом. Наконец, на 73-й минуте футболисты Марокко достигли своего.

Абдельхамид Сабири блестяще исполнил штрафной. Мяч после безупречного удара хавбека Сампдории влетел в сетку Куртуа рядом с левой штангой.

Финальную точку в матче на второй компенсированной минуте поставили африканцы. Закария Абухлаль воспользовался пасом Хакима Зиеша и точно пробил в правую девятку.

Несмотря на все попытки изменить счет во встрече, арбитр зафиксировал еще одну сенсацию – сборная Марокко нанесла поражение бронзовому призеру ЧМ-2018.

Видеообзор матча Бельгия – Марокко

После этого матча африканцы возглавили группу F, набрав четыре очка. Бельгийцы имеют в своем активе три очка.

, во втором матче группы F сыграют сборные Хорватии и Канады. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.