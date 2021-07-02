Барелла неотразимым ударом забил Бельгии в 1/4 финала Евро-2020: видео
2 июля 2021 , 22:45Читати новину українською
Источник:24 канал
Сборная Италии сумела открыть счет в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии. Полузащитник миланского Интера вывел свою сборную вперед в середине первого тайма.
Италия открыла счет
Голевой момент у ворот Бельгии возник вследствие прессинга Италии. Вертонген решил не выбивать мяч из штрафной.
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Верратти выиграл мяч перед штрафной бельгийцев, после чего он оказался у Николо Барелли. Далее гол был только вопросом техники.
Барелли легко обыграл нескольких защитников и мощным ударом в дальний угол не оставил шансов Куртуа.
Видео гола Барелли
- В 1/2 финала победитель матча Бельгия – Италия сыграет против Испании.