Барелла неотразимым ударом забил Бельгии в 1/4 финала Евро-2020: видео

Сборная Италии сумела открыть счет в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии. Полузащитник миланского Интера вывел свою сборную вперед в середине первого тайма.

Италия открыла счет

Голевой момент у ворот Бельгии возник вследствие прессинга Италии. Вертонген решил не выбивать мяч из штрафной.

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Верратти выиграл мяч перед штрафной бельгийцев, после чего он оказался у Николо Барелли. Далее гол был только вопросом техники.

Барелли легко обыграл нескольких защитников и мощным ударом в дальний угол не оставил шансов Куртуа.

Видео гола Барелли