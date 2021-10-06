Сборные Бельгии и Франции сойдутся во втором полуфинале Лиги наций. Команды встретятся в четверг, 7 октября, на арене "Ювентус Стэдиум" в Турине.

Бельгия – Франция: где смотреть онлайн матч Лиги наций

Поединок между Бельгией и Францией начнется в 21:45 по киевскому времени.

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В Украине поединки Лиги наций транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3". Игру Бельгия – Франция в прямом эфире покажут канал "Футбол 1" и "Футбол 2".

Прямая трансляция со стадиона начнется в 21:35. Кроме того, в 21:00 на обоих каналах выйдет программа "Лига наций. Матч-центр", в которой эксперты оценят шансы команд на успех.

Смотреть матч Бельгия – Франция можно онлайн на сервисе Oll.TV. Но для этого нужно иметь подписку oll inclusive за 109 гривен в месяц или же xtra sport inclusive – 189 гривен в месяц.

Франция и Бельгия впервые сыграют между собой с четвертьфинала чемпионата мира-2018. На Мундиале в России французы минимально победили Бельгию.