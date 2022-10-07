Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк взял небольшую паузу в выступлениях. Спортсмен тренируется, один не выступает на международной арене.

Беленюк рассказал, продолжит ли спортивную карьеру. Он подчеркнул, что для него сейчас важна победа Украины, а спорт на втором плане.

Кстати Тренер Беленюка рассказал, вернется ли Жан в спорт ради Олимпиады-2024

Беленюк: Мне тоже нужно доказывать статус сильнейшего

"Жизнь покажет по поводу спортивной карьеры. Приоритет пока у всех украинцев один – это победа в войне. Мы прилагаем максимум сил, чтобы она наступила как можно скорее. Сейчас я не могу сказать на 100%, что буду к чему-то готовиться.

Если я буду чувствовать, что я в хорошей форме, то да. Меня же не будут брать исключительно за то, что я – Жан Беленюк. Мне тоже нужно доказывать статус сильнейшего в этой весовой категории. Конкуренция с каждым годом растет, а я становлюсь все более возрастным спортсменом. Следует подходить к этому с холодной головой и реально оценивать свои шансы.

Для меня никогда не было приоритетом быть только чемпионом Украины. Если буду видеть, что я способен конкурировать на самом высоком уровне, то тогда я приму этот вызов. Если нет, то не нужно, как говорит моя мама, чтобы "тобой выбивали ковер". Не буду разочаровывать свою маму, не хочу, чтобы она это видела», – рассказал Беленюк.

Спортсмен отметил, что сейчас трудно что-то спрогнозировать.

В процессе чувствуешь этот дух конкуренции, хочешь быть лучше. Не отдавать баллы, а наоборот, набирать их самому, даже если твой конкурент младше тебя. С этим рождается желание тренироваться, идти вперед и показывать результат. Но есть вопросы: насколько ты готов к этому? Главное, чтобы наши желания совпадали с возможностями,

– добавил Беленюк.

Важная победа Беленюка в Токио