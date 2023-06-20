Никакой стратегии: Беленюк разнес Минспорта за отсутствие последовательности

Олимпийский чемпион Жан Беленюк прокомментировал участие украинцев в Евро по фехтованию, где выступали "нейтральные" спортсмены. До этого был запрет на участие в соревнованиях, где есть россияне.

Жан Беленюк подверг критике решение Минспорта за изменения в приказе "О некоторых вопросах участия официальных делегаций национальных сборных команд Украины в международных соревнованиях по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью". Теперь можно участвовать в соревнованиях, но если не пересекаются дисциплины.

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Никакой дальновидной стратегии

Титулованный спортсмен шокирован отсутствием конкретного плана от Минспорта, не имеющего четкой позиции по участию украинских атлетов на соревнованиях, где есть россияне. По словам Беленюка, ранее министерство придерживалось позиции, что присутствие наших спортсменов на одних соревнованиях с россиянами и белорусами – легитимизирует их. Но после окончания Евро по фехтованию, где участвовали как "нейтральные" спортсмены из России, так и украинцы, олимпийский чемпион полностью перестал понимать действия нашего Минспорта.

Оказывается, министерство молодежи и спорта обновило свой подход к "бойкоту" соревнований, и теперь мы не участвуем в конкретных дисциплинах. Теперь вообще непонятно, чего мы хотим добиться? Ведь получается, что нет никакой проблемы разрешить всем украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, и в случае, если жребий сведет, не выходить с ними соревноваться? Теперь уже становится очевидным, что никакой дальновидной стратегии у министерства нет. Все эти действия – это попытка "погасить пожар, подливая в него бензин",

– написал Беленюк.

После этого Жан призвал отменить все предыдущие приказы и дать возможность федерациям и спортсменам самостоятельно (как команда Беленюка с самого начала и говорила) решать, как действовать в каждой ситуации отдельно.

Также Беленюк упомянул представителей дзюдо, которые могли выступить на чемпионате мира в Дохе, поскольку там не в каждой категории были представлены "нейтральные" спортсмены, но, по словам олимпийского чемпиона, стали первыми жертвами популистического приказа Минспорта.