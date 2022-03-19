Беленюк призвал мир навсегда устранить российских спортсменов, поддерживающих агрессию России

Олимпийский чемпион в Токио Жан Беленюк хочет, чтобы российские спортсмены получили самое жесткое наказание. Борец выдвинул свое предложение по атлетам, которые поддерживают войну в Украине.

Беленюк: Никаких Олимпиад, чемпионатов мира и Европы

Свою позицию олимпийский чемпион по греко-римской борьбе высказал на своей странице в инстаграмме. Жан Беленюк хочет отстранения российских спортсменов, поддерживающих безумные действия Владимира Путина в сторону Украины.

Стоит прочесть Если вы ничего не делаете, чтобы остановить это, это значит, что вы поддерживаете войну – Магучих

Олимпийский чемпион обратился в спортивное сообщество с призывом исключить российских атлетов от участия в международных соревнованиях навсегда.

Он обозначил русского борца Романа Власова, открыто поддержавшего Путина и его агрессию в сторону Украины.

Спортивное сообщество должно требовать конкретных сроков исключения спортсменов из России в международных соревнованиях! Чтобы не было, что после нашей победы с них были сняты все санкции! Роми Власову и подобных ему идиотов – никаких Олимпиад и чемпионатов мира/Европы. Пожизненно,

– написал Беленюк.



Беленюк обратился к спортивному сообществу / Скриншот из инстаграммы Жана

Что сказал российский борец Роман Власов

Двухкратный олимпийский по греко-римской борьбе с Россией поддержал действия армии своей страны. В своем нелепом заявлении россиянин выделил главную задачу этой так называемой "спецоперации" – защиту населения Донецкой и Луганской области от ВСУ.

Защита украинского населения от своей армии? Что? Такому спортсмену точно дорога только в направлении русского корабля.

"Задача нашей армии – защитить население уже признанных республик, Донецкой и Луганской, от обстрелов жилых кварталов, постоянных рейдов на их территории не только вооруженных сил Украины, но и различных военных образований, националистических батальонов и всего того, что происходит там последние восемь лет "Защитить людей, защитить детей и, соответственно, настоять на том, чтобы и мнение народа донбасских республик и позицию России услышали. Миссия России - миротворческая. Сохрани Господь наших воинов-миротворцев", - сказал Роман Власов.