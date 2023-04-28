Беленюк опубликовал объяснение Минмолодежьспорта по бойкоту турниров для украинских спортсменов

Украинское спортивное сообщество до сих пор имеет много вопросов к постановлению правительства о бойкоте соревнований, где будут участвовать россияне и белорусы. В Министерстве молодежи и спорта решили успокоить наших атлетов.

Украинские спортсмены выступили с возмущением по поводу принятого решения, приведя весомый аргумент: "Россияне будут получать медали, пока мы будем наблюдать за этим со стороны". Тогда заместитель министра молодежи и спорта Украины Андрей Чесноков заявил, что не так все плохо в решении, как выглядит с первого взгляда.

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По его словам, украинские спортсмены смогут участвовать в турнирах, где будут выступать российские и белорусские атлеты, но при этом не получат поддержки от государства как финансовую, так и организационную.

Тогда сайт 24 Канала эксклюзивно пообщался с народным депутатом и борцом Жаном Беленюком, чтобы немного разобраться в теме бойкота.

28 апреля на своем телеграмм-канале Беленюк сформировал тезисы с заседания Комитета молодежи и спорта, где Жан задал вопрос заместителю министра Матвею Бидному по поводу участия наших спортсменов на международных соревнованиях.

Тезисы с заседания Комитета молодежи и спорта от Жана Беленюка

1. Каждый отдельный профессиональный спортсмен не ограничен на уровне законодательства в праве участвовать в спортивных соревнованиях, поскольку запрет действует только в отношении официальных делегаций национальных сборных Украины. По мнению Министерства, участие наших спортсменов-профессионалов в спортивных соревнованиях, где принимают участие спортсмены РФ/РБ, это исключительно собственное решение спортсмена и вопросы этики.

2. При условии, что именно спортивные федерации нарушат решение Правительства и приказ Министерства, тогда Минмолодежьспорт сможет рассмотреть вопрос о лишении статуса национального и расторжении соглашения с такой спортивной федерацией (потеря организационной и финансовой поддержки)

3. Приказ Минмолодежьспорта о запрете официальных делегаций национальных сборных Украины не направлялся в Министерство юстиции Украины для государственной регистрации, поскольку Минмолодежьспорт не считает нужным его юстировать, потому что, по сути, по словам Матвея Бедного, Министерство таким образом просто само себе запретило командировать официальные делегации национальных сборных Украины и это касается только их работы.

4. Национальная сборная команда Украины по футболу может участвовать в отборочных матчах, потому что это, по словам замминистра, отдельное спортивное мероприятие. А если это будет Чемпионат мира или чемпионат Европы (например, по фехтованию), где будут допущены представители РФ/РБ, то тогда, по логике министерства, это уже будет подпадать под запрет участвовать в таких спортивных соревнованиях, потому что таким образом спортсмены Украины будут иметь вместе со спортсменами РФ и РБ общую спортивную арену.

По словам заместителя Министра Матвея Бидного, такая возможность принимать участие в спортивных соревнованиях, к которым допущены спортсмены РФ/РБ есть в футболе, потому что согласно нормам Закона Украины "О физической культуре и спорте Украины", спортивный клуб в рамках спортивных соревнований проводит отдельный спортивное мероприятие и осуществляет организационное, финансовое и другое обеспечение его подготовки и проведения, считается организатором спортивного мероприятия.

Но возникает логичный вопрос, есть ли Национальная сборная команда Украины по футболу спортивным клубом? У меня нет однозначного ответа,

– написал Беленюк.

5. Если завершатся лицензионные турниры, а спортсменам РФ/РБ запретят участвовать в соревнованиях, у наших спортсменов уже не будет возможности участвовать в Олимпиаде-2024. Поэтому сложно говорить об определенных возможных бонусных лицензиях на Олимпиаду для наших спортсменов по состоянию на данный момент, даже если будет бан для спортсменов РФ/РБ. Это серьезный вызов.

6. Комитет планирует обратиться в Правительство с просьбой детализировать решение Минмолодежьспорта о запрете участия официальных делегаций национальных сборных Украины по имплементации на практике соответствующего решения Министерства, особенно в части соревнований, где не будут пересекаться спортсмены нашего государства со спортсменами РФ/РБ. Отсутствуют четкие критерии по запрету и как результат, отдельные федерации уже самостоятельно обращаются в Минмолодежьспорта и получают желаемые разъяснения, а это может создать неодинаковые условия для различных федераций.