Полиция Японии взяла под охрану белорусскую спортсменку, которую пытались силой вывезти

Спортсменка Кристина Тимановская попала в немилость режима Лукашенко. За критику белорусских властей легкоатлетку хотели насильно вывезти из Токио. Сейчас спортсменка находится под охраной японской полиции.

Уже вскоре спортсменка сможет проконсультироваться с представителями МИД Японии. Между тем, рейс Токио – Стамбул, на котором и должны были якобы вывезти Тимановскую, уже вылетел из аэропорта Ханеда.

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Помочь Тимановской готова Польша

Руку помощи белорусской легкоатлетке готова протянуть и Польша. Поляки могут предоставить Тимановской консульскую и правовую консультацию. Переговоры с представителями Польши и Австрии проводило "Народное антикризисное управление".

МИД Польши уже дал соответствующее поручение консулу Польши в Токио, с которым уже устанавливает связь белорусская диаспора в Японии,

– сообщило НАУ.

Отметим, что по информации НАУ Тимановская находится до сих пор в аэропорту под наблюдением японских правоохранителей. Там же – представители НОК Беларуси, которые не покидают надежды вывезти спортсменку.

Белоруска, живущая в Токио, хотела приютить спортсменку

Между тем, о скандале уже узнали белорусы, проживающие в Японии. Так в отделение полиции пришла женщина, которая готова даже поселить у себя Тимановскую, чтобы та не попала в руки режима.

Я узнала о новостях из телеграм-каналов и сразу приехала. Она же совсем одна, вдруг ей понадобится помощь,

– объяснила свой поступок Наталья.

Что известно о скандале с Кристиной Тимановской