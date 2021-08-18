Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу, – СМИ

Белорусские спортсмены рискуют пропустить множество соревнований международного уровня. Причина в том, что Министерство спорта Беларуси запретило атлетами все выезды за границу на соревнования.

Спортсменов лишат финансирования

Об этом сообщается в переписке белорусского легкоатлета Андрея Кравченко. В своем инстаграме серебряный призер Игр в Пекине опубликовал скриншот сообщения.

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В разговоре с неизвестным собеседником говорится, что запрет распространяется даже на выезды за средства самих спортсменов. Приказ касается всех видов спорта. За нарушение угрожают увольнением.

Издание news.zerkalo.io со ссылкой на СМИ информирует, что ведомство распорядилось изъять финансирование участия спортсменов в коммерческих соревнованиях, а также финансирование учебно-тренировочных сборов перед ними за бюджетные средства.

Вместе с тем, официальной информации Министерства спорта Беларуси пока не было.

Текст публикации Кравченко и скриншоты

Спасибо людям за информацию! Как мы видим "Хата с Краю" – уже не работает! Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить! Спортсмены, терпели ради спорта, соревнований... Теперь за ваше молчание придется расплачиваться. Но чем дальше, тем интереснее наблюдать! Возможно следующим шагом будет ошейник с gps.



Скриншот