Беларусь в России проиграла Уэльсу: Бэйл оформил хет-трик, забив на 90+3 минуте – видео

Сборные Беларуси и Уэльса сыграли матч отбора на чемпионат мира по футболу 2022. В матче было забито пять голов, а гости вырвали победу благодаря голу на третьей компенсированной минуте к основному времени.

Беларусь – Уэльс 2:3

Голы: Лисакович, 29 (пен.), Седько, 30 – Бэйл, 5 (пен.), 69 (пен.), 90+3

Беларуси домашний матч против Уэльса пришлось играть в России. Местом матча выбрали Казань. К такому решению прибегли из-за того, что на Беларусь наложили санкции и авиакомпании отказываются туда летать.

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Уже в начале матча в ворота Беларуси был назначен пенальти. В целом в этом матче арбитр трижды указывал на 11-метровую отметку. Бэйл без проблем переиграл голкипера, открыв счет в этом матче.

Несмотря на то, что в первом тайме Уэльс превосходил Беларусь по всем показателям на поле, на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу хозяев поля (хотя и номинальных). Все перевернуло два гола с разницей в минуту при участии Лисакович. Сначала он реализовал пенальти на 29-й минуте, а уже за минуту отдал результативный пас на Седько, который и вывел белорусов вперед в счете.

А уже перед самым перерывом мог забивать Климович. Однако мяч после его удара пролетел в считанных сантиметрах от ворот.

Во втором тайме Уэльс начал еще больше давить на ворота соперника. Но сравнять счет в этом матче удалось лишь с пенальти. И снова пробивать пошел Бэйл, и снова он переиграл Черника.

Преимущество валлийцам принес все тот же Бэйл, который в этом матче оформил хет-трик. Правда на этот раз он забил с игры, а не с пенальти. Произошло это тогда, когда уже шла третья компенсированная минута к основному времени. Бэйл протолкнул мяч в ворота, а Черник не сумел его как следует отбить.

Видеообзор матча Беларусь – Уэльс