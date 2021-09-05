Білорусь – Уельс 2:3

Голи: Лисакович, 29 (пен.), Седько, 30 – Бейл, 5 (пен.), 69 (пен.), 90+3

Білорусі домашній матч проти Уельсу довелося грати в Росії. Місцем матчу обрали Казань. До такого рішення вдалися через те, що на Білорусь наклали санкції, і авіакомпанії відмовляються туди літати.

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Вже на початку матчі у ворота Білорусі було призначено пенальті. А загалом в цьому матчі арбітр тричі вказував на 11-метрову позначку. Бейл без проблем переграв голкіпера, відкривши рахунок в цьому матчі.

Попри те, що у першому таймі Уельс переважав Білорусь за усіма показниками на полі, на перерву команди пішли за рахунку 2:1 на користь господарів поля (хоч і номінальних). Все перевернуло два голи з різницею в хвилину за участі Лисаковича. Спочатку він реалізував пенальті на 29-й хвилині, а вже ха хвилину віддав результативний пас на Седька, який і вивів білорусів вперед в рахунку.

А вже перед самою перервою міг забивати Климович. Однак м'яч після його удару пролетів у лічених сантиметрах від воріт.

У другому таймі Уельс почав ще більше тиснути на ворота суперника. Але зрівняти рахунок у цьому матчі вдалося лише з пенальті. І знову пробивати пішов Бейл, і знову він переграв Черніка.

Перевагу валлійцям приніс все той же Бейл, який в цьому матчі оформив хет-трик. Правда цього разу він забив з гри, а не з пенальті. Сталося це тоді, коли вже йшла третя компенсована хвилина до основного часу. Бейл проштовхнув м'яч у ворота, а Чернік не зумів його як слід відбити.

Відеоогляд матчу Білорусь – Уельс