Бекхэм призвал мир помочь украинцам, которые дают достойный отпор агрессии России
Источник:инстаграмм Дэвида Бекхэма
Легенда футбола Дэвид Бекхэм не обошел вниманием вторжение России на украинские территории. Бывший футболист поддержал Украину.
Бекхэм: Ситуация в Украине разрушительно ужасна для ее народа
Президент американского Интер Майами Дэвид Бекхэм выложил на своей странице в инстаграмме несколько фотографий из Украины. На фото видно, как "русская мера" мирно выполняет "операцию" на украинской территории – части разрушенных городов, погибшие, слезы детей и жизнь в бомбоубежищах.
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Британец не может смотреть на войну в Украине без эмоций и призвал весь мир помочь украинцам в борьбе с российскими оккупантами.
Первое фото в посту вызывает мощные эмоции – маленькая девочка, которая стоит и смотрит на разрушенный дом. Тысячи детей, ни в чем не повинные, остались без родительского дома.
Ситуация в Украине разрушительно ужасает для ее народа. Как и для любого другого отца, больно видеть последствия для невинных детей, живущих в зоне боевых действий. По мере эскалации конфликта возрастают потребности детей. Узнайте, как вы можете помочь, на сайте ЮНИСЕФ,
– написал Бекхэм.
Последствия нападения России / Фото из инстаграммы Бекхэма
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