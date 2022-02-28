Бекхэм призвал мир помочь украинцам, которые дают достойный отпор агрессии России

Легенда футбола Дэвид Бекхэм не обошел вниманием вторжение России на украинские территории. Бывший футболист поддержал Украину.

Бекхэм: Ситуация в Украине разрушительно ужасна для ее народа

Президент американского Интер Майами Дэвид Бекхэм выложил на своей странице в инстаграмме несколько фотографий из Украины. На фото видно, как "русская мера" мирно выполняет "операцию" на украинской территории – части разрушенных городов, погибшие, слезы детей и жизнь в бомбоубежищах.

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Британец не может смотреть на войну в Украине без эмоций и призвал весь мир помочь украинцам в борьбе с российскими оккупантами.

Первое фото в посту вызывает мощные эмоции – маленькая девочка, которая стоит и смотрит на разрушенный дом. Тысячи детей, ни в чем не повинные, остались без родительского дома.

Ситуация в Украине разрушительно ужасает для ее народа. Как и для любого другого отца, больно видеть последствия для невинных детей, живущих в зоне боевых действий. По мере эскалации конфликта возрастают потребности детей. Узнайте, как вы можете помочь, на сайте ЮНИСЕФ,

– написал Бекхэм.



Последствия нападения России / Фото из инстаграммы Бекхэма

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