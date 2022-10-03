Бех-Романчук вернулась в Украину по окончании сезона: уютные фото

Марина Бех-Романчук впервые с марта вернулась в Украину. Спортсменка радуется своему приезду домой.

Сначала атлетка заинтриговала читателей в своем инстаграмме, где опубликовала стресс с опросом, куда она может ехать. Она оставила намек для поклонников, написав, что эта поездка является долгожданной.

Достойно внимания Россия – это большая тюрьма, – интервью с Бех-Романчуком о сезоне, войне и устранении россиян

Бех-Романчук вернулась в Украину

Марина неоднократно отмечала, что мечтает вернуться домой.

Одна из подписчиков угадала, куда отправилась Бех-Романчук. Легкоатлетка поделилась частицей своей повседневной жизни дома, она подчеркнула, что очень по этому скучала.

Я скучала по каждой детали моей жизни дома,

– написала Марина.



Бех-Романчук вернулась домой / Фото с инстаграмма легкоатлетки



Марина поделилась своей жизнью дома / Фото из инстаграмма спортсменки

Главные результаты украинки в прошедшем сезоне