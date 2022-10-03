Сначала атлетка заинтриговала читателей в своем инстаграмме, где опубликовала стресс с опросом, куда она может ехать. Она оставила намек для поклонников, написав, что эта поездка является долгожданной.
Достойно внимания Россия – это большая тюрьма, – интервью с Бех-Романчуком о сезоне, войне и устранении россиян
Бех-Романчук вернулась в Украину
Марина неоднократно отмечала, что мечтает вернуться домой.
Одна из подписчиков угадала, куда отправилась Бех-Романчук. Легкоатлетка поделилась частицей своей повседневной жизни дома, она подчеркнула, что очень по этому скучала.
Я скучала по каждой детали моей жизни дома,
– написала Марина.
Бех-Романчук вернулась домой / Фото с инстаграмма легкоатлетки
Марина поделилась своей жизнью дома / Фото из инстаграмма спортсменки
Главные результаты украинки в прошедшем сезоне
- Марина Бех-Романчук в этом сезоне впервые выступала в двух дисциплинах: тройном прыжке и прыжке в длину.
- Тройной скачок: "золото" чемпионата Европы, 11-е место на чемпионате мира, "серебро" финала Бриллиантовой лиги;
- прыжки в длину – 4-е место на Евро, 8-е – на чемпионате мира, "золото" этапа Бриллиантовой лиги в Риме.