Бех-Романчук без медали: онлайн-трансляция финала по тройному прыжку на Олимпиаде-2024
Украинка Марина Бех-Романчук вышла в финал олимпийского турнира по легкой атлетике в тройном прыжке. Ранее спортсменка дважды участвовала в Играх, но наград не получала.
Летние Олимпийские игры-2024 в Париже набирают обороты. В субботу, 3 августа, в столице Франции запланированы медальные соревнования по легкой атлетике в тройном прыжке, пишет 24 Канал.
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Надежда на медаль
Среди участников соревнования были двое украинок. Ольга Корсун не смогла пройти в финал, заняв 29-е место в квалификации. А вот Марина Бех-Романчук прошла в решающие соревнования.
29-летняя легкоатлетка показала восьмой результат, прыгнув на 14,30 метра. Теперь же Марина сможет претендовать на медали Олимпиады-2024.
Напомним, что Бех-Романчук является чемпионкой Европы и Европейских игр, а также серебряным призером чемпионата мира в тройном прыжке. Она также участвовала в Олимпийских играх в 2016 и 2021 годах, но до медалей не добралась.
Финал соревнования по тройному прыжку на Олимпиаде-2024 начнется 3 августа в 21:20 по киевскому времени. Официальным транслятором соревнований в Украине является Общественное вещание. Также об основных событиях турнира вы сможете узнать в нашем текстовом онлайне.
Марина Бех-Романчук закончила соревнования в тройном прыжке лишь на 11-м месте. Бех-Романчук прекратила борьбу за медали Игр в Париже. Третья попытка Марины Бех-Романчук была без заступа – 13,98 метра. До нужных 14,14 метров не хватило совсем чуть-чуть. Вторая попытка Бех-Романчук – заступ. И снова досадные 0,2 см. Доминиканская атлетка Теа Лафон возглавила список – 15,02 метра после второй попытки. Лидерство после серии первых прыжков захватила кубинка Перес с результатом 14,62 метра. Перед украинкой также еще три ее соперницы сделали заступ. Украинка 9-й среди всех участниц финала выйдет на дорожку. Уже в 21:20 (по Киеву) Марина Бех-Романчук поборется за медали Олимпиады-2024 в тройном прыжке.
Первый прыжок
Марина Бех-Романчук закончила соревнования в тройном прыжке лишь на 11-м месте.
Бех-Романчук прекратила борьбу за медали Игр в Париже.
Третья попытка Марины Бех-Романчук была без заступа – 13,98 метра. До нужных 14,14 метров не хватило совсем чуть-чуть.
Вторая попытка Бех-Романчук – заступ. И снова досадные 0,2 см.
Доминиканская атлетка Теа Лафон возглавила список – 15,02 метра после второй попытки.
Лидерство после серии первых прыжков захватила кубинка Перес с результатом 14,62 метра.
Перед украинкой также еще три ее соперницы сделали заступ.
Украинка 9-й среди всех участниц финала выйдет на дорожку.
Уже в 21:20 (по Киеву) Марина Бех-Романчук поборется за медали Олимпиады-2024 в тройном прыжке.