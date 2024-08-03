Бех-Романчук без медали: онлайн-трансляция финала по тройному прыжку на Олимпиаде-2024

3 августа 2024, 21:05
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Украинка Марина Бех-Романчук вышла в финал олимпийского турнира по легкой атлетике в тройном прыжке. Ранее спортсменка дважды участвовала в Играх, но наград не получала.

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже набирают обороты. В субботу, 3 августа, в столице Франции запланированы медальные соревнования по легкой атлетике в тройном прыжке, пишет 24 Канал.

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Надежда на медаль

Среди участников соревнования были двое украинок. Ольга Корсун не смогла пройти в финал, заняв 29-е место в квалификации. А вот Марина Бех-Романчук прошла в решающие соревнования.

29-летняя легкоатлетка показала восьмой результат, прыгнув на 14,30 метра. Теперь же Марина сможет претендовать на медали Олимпиады-2024.

Напомним, что Бех-Романчук является чемпионкой Европы и Европейских игр, а также серебряным призером чемпионата мира в тройном прыжке. Она также участвовала в Олимпийских играх в 2016 и 2021 годах, но до медалей не добралась.

Финал соревнования по тройному прыжку на Олимпиаде-2024 начнется 3 августа в 21:20 по киевскому времени. Официальным транслятором соревнований в Украине является Общественное вещание. Также об основных событиях турнира вы сможете узнать в нашем текстовом онлайне.

Марина Бех-Романчук закончила соревнования в тройном прыжке лишь на 11-м месте.

Бех-Романчук прекратила борьбу за медали Игр в Париже.

Третья попытка Марины Бех-Романчук была без заступа – 13,98 метра. До нужных 14,14 метров не хватило совсем чуть-чуть.

Вторая попытка Бех-Романчук – заступ. И снова досадные 0,2 см.

Доминиканская атлетка Теа Лафон возглавила список – 15,02 метра после второй попытки.

Лидерство после серии первых прыжков захватила кубинка Перес с результатом 14,62 метра.

Перед украинкой также еще три ее соперницы сделали заступ.

Первый прыжок

К сожалению, первая попытка Марины с заступом 0,2 см. Очень обидно, ведь прыжок был хорошим.

Украинка 9-й среди всех участниц финала выйдет на дорожку.

Список всех участниц финала тройного прыжка в Париже:

Уже в 21:20 (по Киеву) Марина Бех-Романчук поборется за медали Олимпиады-2024 в тройном прыжке.

Автор: Софія Кулай