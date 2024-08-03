Летние Олимпийские игры-2024 в Париже набирают обороты. В субботу, 3 августа, в столице Франции запланированы медальные соревнования по легкой атлетике в тройном прыжке, пишет 24 Канал.

К теме Марина Бех-Романчук отобралась в финал Олимпиады-2024

Надежда на медаль

Среди участников соревнования были двое украинок. Ольга Корсун не смогла пройти в финал, заняв 29-е место в квалификации. А вот Марина Бех-Романчук прошла в решающие соревнования.

29-летняя легкоатлетка показала восьмой результат, прыгнув на 14,30 метра. Теперь же Марина сможет претендовать на медали Олимпиады-2024.

Напомним, что Бех-Романчук является чемпионкой Европы и Европейских игр, а также серебряным призером чемпионата мира в тройном прыжке. Она также участвовала в Олимпийских играх в 2016 и 2021 годах, но до медалей не добралась.

Финал соревнования по тройному прыжку на Олимпиаде-2024 начнется 3 августа в 21:20 по киевскому времени. Официальным транслятором соревнований в Украине является Общественное вещание. Также об основных событиях турнира вы сможете узнать в нашем текстовом онлайне.

Список всех участниц финала тройного прыжка в Париже: