Первый старт и сразу медаль: Бех-Романчук завоевала "серебро" Бриллиантовой лиги в Марокко

В Рабате (Марокко) состоялся второй этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Уже на своих первых соревнованиях Марина Бех-Романчук взяла "серебро".

Уроженка Хмельницкого стала второй в тройном прыжке. Украинка сделала четыре удачные попытки из шести. Начала Марина Бех-Романчук с 14,55. Это была лучшая попытка среди всех участниц, пишет 24 Канал.

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Великолепный старт от Бех-Романчук

Дальше наша прыгунья улучшила результат еще на три сантиметра – 14,58. Следующие две попытки были не засчитаны из-за заступов. Но Бех-Романчук собралась и смогла показать еще лучший скачок – 14,65 в последней шестой попытке.

Видео победного прыжка Бех-Романчук

Благодаря такой попытке Бех-Романчук стала второй на Бриллиантовой лиге в тройном прыжке. Марина уже традиционно была единственной представительницей по этой дисциплине.

Свой легкоатлетический сезон Бех-Романчук начинает с серебра.

Победительницей же соревнований стала представительница Кубы Леянис Перес Эрнеандес, которая опередила нашу Марину аж на 19 сантиметров.

Тройку призер замкнула Шаника Рикеттс из Ямайки.

Призерки в тройном прыжке (в метрах)

1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,84

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,65

3. Шаника Рикеттс (Ямайка) – 14,15

Напомним, что украинская копилка пополнилась двумя наградами благодаря победе Ярославы Магучих и второму месту Ирины Геращенко в прыжках в высоту. Юлия Левченко стала только шестой.