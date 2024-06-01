Невероятная жажда победы: бегун выиграл "золото" Бриллиантовой лиги благодаря прыжку на финише

В Осло закончился шестой этап Бриллиантовой лиги. Во время соревнований состоялся забег на 1500 метров, который подарил зрителям фантастическую развязку на финише.

Фаворитом на этой дистанции считался знаменитый норвежский бегун Якоб Ингебригтсен. Он в конце концов и подтвердил этот статус "золотом", однако победа перед родными трибунами атлету досталась очень непросто, пишет 24 Канал.

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Безумная драма на финише Бриллиантовой лиги

Ингебригтсен уверенно начал забег и со старта захватил лидерство. Когда он выходил на последний поворот, то был на несколько шагов впереди от ближайшего преследователя.

Казалось, что на домашней арене норвежский спортсмен уже точно не отпустит своего и завоюет уверенную победу. Однако другого мнения был четырехкратный чемпион Бриллиантовой лиги Тимоти Черуйот.

Кениец на финишной прямой включился на максимум и почти обогнал Якоба... Все указывало на то, что "золото" выскальзывает из рук норвежца, но он решил действовать нестандартно и с последних сил пересек линию, совершив сногсшибательный прыжок.

Благодаря этому Ингебригтсен опередил Черуйота лишь на 0,03 секунды. Победителя удалось определять только после просмотра фотофиниша.

Смотрите видео с победным забегом Ингебригтсена

Отметим, что норвежский бегун преодолел дистанцию за 3:29.74 и этот результат стал лучшим в нынешнем сезоне.

Главные достижения Якоба Ингебригтсена