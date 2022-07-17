Не хотелось бы видеть россиян в сфере спорта, – Билодид

Титулованная украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась мнениями о допуске россиян к международным турнирам. Спортсменка считает это недопустимым.

Билодид: Сейчас мы пытаемся добиться того, чтобы их снова отстранили.

Дарья рассказала, что даже до полномасштабного вторжения России на территорию Украины у нее не было друзей-дзюдоистов в стране-агрессоре. Также никто из российских коллег по цеху не написал ей после 24 февраля.

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И ни один человек не написал мне, не спросил как я, не выразил никакой поддержки, не написали, что они против своей власти – ничего. Поэтому я, в принципе, очень разочарована этими людьми. Не хотелось бы видеть их в сфере спорта и, в принципе, вообще,

– сказала Билодид.

Напомним, что Международная Федерация дзюдо решила пойти на уступки россиянам и разрешила выступать под эгидой IJF в статусе нейтрального атлета. Украинская команда решила бойкотировать турниры, где будут выступать представители россии.

"Когда их допустили к соревнованиям, то мы все были в шоке. Поскольку дзюдо – первый вид спорта, допустивший российских спортсменов. Почему это случилось – я не могу сказать точно. Это сделал президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер. Возможно, это пов' связано с тем, что россия имела много контактов, были спонсорами многих соревнований раньше, конечно, это решение для меня и для многих людей не нормально, сейчас мы стараемся добиться того, чтобы их снова отстранили.

Я лично до сих пор шокирована. Конечно, хочется, чтобы поскорее это решилось в нашу пользу, чтобы справедливость возобладала. У нас сейчас начался олимпийский отбор. Россию допустили в Монголию. Мы должны выступать на турнирах в Будапеште, в Загребе, готовиться к чемпионату мира. Но поскольку их допустили, то мы бойкотируем соревнования IJF", – отметила дзюдоистка.

"Это нонсенс, такого не может быть в спорте"

По словам спортсменки, украинская команда продолжает готовиться к чемпионату мира, который пройдет в октябре. Она надеется, что все-таки россиян дисквалифицируют.

Многие спортсмены военнослужащие, которые служат своей стране и, в принципе, поддерживают войну. Это нонсенс, такого не может быть в спорте,

– подчеркнула Дарья.

"Сейчас, как нам говорят, мы должны тренироваться, держать форму, не расслабляться. Думаю, скоро все будет известно. В октябре чемпионат мира, к нему должно все определиться. Сейчас мы продолжаем подготовку, это очень тяжело психологически, поскольку ты не знаешь, когда будешь выступать. Однако мы верим в то, что все получится", – добавила Билодид.

Что известно о скандале