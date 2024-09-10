Последние десятилетия Россия благодаря подкупу пыталась коррумпировать международный спорт. Несмотря на титанические усилия стране-агрессору не удалось полностью реализовать свой замысел.

Новоназначенный глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный рассказал о влиятельной спортивной федерации, которая не соблазнилась на огромные деньги. Более того, в ее руководящем аппарате нет ни одного россиянина.

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Бедный: Коэ отстранил россиян из всех дисциплин

Речь идет о Мировой легкой атлетике (World Athletics), которую возглавляет британец Себастьян Коэ. Влиятельная организация не допускает к соревнованиям российских спортсменов.

Благодаря четкой позиции World Athletics легкоатлетов из страны-агрессора не было на Олимпийских играх в Париже.

Президент Всемирной легкой атлетики лорд Себастьян Коэ добился принципиального решения отстранить всех россиян из всех дисциплин и видов соревнований. В руководстве этой организации нет ни одного россиянина, а сам Коэ системно поддерживает Украину и встречался с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги поддержки Украины,

– отметил Бедный.

Впрочем, есть достаточно противоположных примеров. В частности, во Всемирной федерации борьбы два вице-президента – россияне Михаил Мамиашвили и Наталья Ярыгина. Скандалист Мамиашвили постоянно ругал президента МОК Томаса Баха и обещал на танках приехать в Париж.

Кстати, на Олимпиаде-2024 в Париже выступало 15 "нейтральных" россиян. Единственную медаль представители страны-террористки завоевали в парном разряде женского тенниса. "Серебро" выиграли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер