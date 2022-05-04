Базель не устоял перед Динамо, киевляне продолжили беспроигрышную серию в турне

В среду, 4 мая, киевское Динамо поехало в гости в швейцарский Базель. "Бело-синие" вырвали победу на последних минутах встречи.

Базель – Динамо 2:3

Голы: Салай, 43, Эспозито, 61 – Караваев, 23, Андриевский, 78, Попов, 81

Киевляне провели свой шестой товарищеский матч в благотворительном турне по Европе. До этого поединка динамовцы уже собрали более 22 миллионов гривен, но даже на этой сумме не остановились, пишет 24 канал.

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Матч против Базеля стал последним сборником, который 5 мая отправится в расположение главной команды страны. Украина в Словении уже приступила к подготовке к матчу плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. Поэтому уже в следующих поединках Мирча Луческу будет выставлять совсем другой состав.

Команды довольно ровно начали благотворительную встречу.

На 23-й минуте первыми нули на табло размочили гости. Игроки Базеля лишились мяча на части поля Динамо, Сидорчук великолепной разрезной передачей вывел на оперативное пространство Ваната. Удар динамовца взяла на себя стойкую. Но мяч улетел прямо под удар Караваеву, который с нескольких метров не промахнулся – 0:1.

Казалось, на перерыв динамовцы пойдут с минимальным преимуществом в счете. Но так не думали гости.

За две минуты до окончания основного времени первого тайма швейцарцы совершили счет 1:1. Базель организовал скорую атаку, которую удачно закончил Салай.

Именно с мировым счетом команды ушли на 15-минутный отдых.

Волевая победа

Перерыв лучше повлиял на хозяев, которые первыми повели в счете. На 61-й минуте Эспозито отважился на дальний удар и не прогадал. Мяч залетел в угол ворот Динамо – 2:1.

17 минутам понадобилось динамовцам, чтобы отквитать этот один гол. Андриевский откликнулся на передачу с фланга и из пределов штрафной попал в дальний угол ворот – 2:2.

Ударные три минуты были в исполнении Динамо, ведь киевляне не только сравняли счет, но снова вышли вперед. Попов грудью засунул мяч в ворота Базеля – 2:3.

Динамо одержало очередную победу в благотворительном турне.