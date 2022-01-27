Базель не интересуется нападающими Динамо и Шахтера, – СМИ

27 января 2022 , 08:44
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Источник:

4-4-2.com

В шорт-лист Базеля якобы включили нападающих украинских грандов. Швейцарское СМИ опровергло информацию об интересе.

Украинцев в Базеле не будет

Впервые информация об интересе появилась 26 января со слов журналиста Игоря Бурбаса. Вроде футболки Базеля может наденут Владислав Супряга из Динамо и Даниил Сикан, выступающий за Шахтер.

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Однако все это лишь слухи. Швейцарский клуб не интересуется молодыми украинскими форвардами.

"Базельцы" рассматривают совсем других кандидатов. В расширенный список вошли – Эван Гессан (Ниццы) и Жан-Филипп Матета из Кристал Пэлас.

Базель начал поиски нападающего за трансфер Артура Кабрала в итальянскую Фиорентину.

Швейцарский клуб после 18-ти туров занимает второе место в чемпионате, уступая лишь Цюриху 7 очками.

Статистика Супряги и Сикана

  • Супряга в сезоне-2021/2022 потерял доверие Мирчи Луческу, поэтому отыграл лишь 6 матчей. За сыгранное время не запомнился результативными действиями.
  • Что не скажешь про Сикана. Даниил сыграл за первую часть сезона в футболке Шахтера 14 поединков. За это время нападающий забил 2 гола и сделал один ассист.
  • Оба игрока имеют действующие соглашения с клубами. Супряга связан с Динамо контрактом до конца декабря 2026-го года, а Сикан имеет соглашение с "горняками" до 30 июня 2023-го.
Автор: Софія Кулай