Баварию можно победить: мюнхенцы неожиданно проиграли дома аутсайдеру Айнтрахту

Мюнхенская Бавария потерпела первое поражение в этом сезоне. В домашнем матче команда проиграла Айнтрахту, для которого эта победа стала первой в этом сезоне Бундеслиги.

Бавария – Айнтрахт 1:2

Голы: Горецка, 29 – Гинтереггер, 32, Костич, 83

Бавария до этого матча имела девять подряд побед. Последняя из них – разгром в матче против киевского Динамо 5:0 в Лиге чемпионов.

Как это было Динамо получило полный мешок голов от Баварии в Лиге чемпионов: видео

Единственный матч в этом сезоне, когда мюнхенцы не победили – против Боруссии из Менхенгладбаха в первом туре Бундеслиги. Тогда игра закончилась вничью.

Зато Айнтрахт этот сезон проводит крайне неудачно – вылет из Кубка Германии уже в первом туре от команды из третьей лиги, восемь матчей без побед (шесть подряд ничьих). И лишь в последнем матче перед этой игрой удалось победить – в Лиге Европы обыграть бельгийский Антверпен.

В этом матче серии обоих клубов могли продолжиться. Бавария в середине первого тайма открыла счет после удара Горецки. И за три минуты счет на табло был равным – Костич навесил с углового, а Гинтереггер пробил головой, отправив мяч под перекладину.

Бавария же продолжила играть в свою игру. За матч гости 21 раз пробьют по воротам соперника, из которых 11 – в створ ворот. Но забить так и не удастся.

Зато едва ли не единственный удар по воротам Нойера во втором тайме принесет гостям победу – отметится Костич.

К теме И Месси не помог – ПСЖ неожиданно проиграл середняку Ренну: видео

Бавария неожиданно проигрывает и теряет единоличное лидерство в турнирной таблице, дав возможность Байеру сравняться по очкам. Айнтрахт же поднимается со дна турнирной таблицы.

Видеообзор матча Бавария – Айнтрахт