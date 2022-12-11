Бавария нашла замену Нойеру: мюнхенцы заинтересовались героем ЧМ-2022

Немецкий гранд надолго потерял своего голкипера Мануэля Нойера. Заменить чемпиона мира-2014 на посту номер один мюнхенцев может вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович.

Голкипер сборной Германии и мюнхенской Баварии решил отойти от провала на ЧМ-2022 катанием на лыжах. Но одного из лучших голкиперов мира и здесь постигла неудача – во время катания он сломал голень.

По теме Вратарь Хорватии повторил уникальный рекорд на чемпионате мира, который установил его предшественник

Как результат – Нойер выбыл до конца сезона, а Бавария потеряла основного голкипера. Чемпионы Германии уже приступили к поискам замены опытному вратарю.

Ливакович заинтересовал Баварию

По сообщению известного инсайдера Николы Скиры, Бавария рассматривает вариант с приглашением одного из героев чемпионата мира в Катаре голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича.

Вратарь загребского Динамо стал одним из открытий Мундиаля-2022, выиграв две серии пенальти: в 1/8 финала с Японией и в четвертьфинале с Бразилией.

Трансферная стоимость футболиста сейчас составляет 8,5 миллионов евро. Однако очевидно, что по окончании ЧМ-2022 его стоимость значительно увеличится. Так что боссам мюнхенцев нужно спешить, ведь на трансфер 27-летнего голкипера появится большое количество желающих.

что свой следующий поединок сборная Хорватии проведет 13 декабря. В полуфинальном матче "клетки" сыграют против Аргентины.