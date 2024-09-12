Живая легенда клуба: Бавария сделала экспозицию в музее в честь своего действующего футболиста

В воскресенье, 1 сентября, Томас Мюллер переписал историю мюнхенской Баварии. Он побил рекорд клуба по количеству проведенных матчей.

Для него поединок с Фрайбургом стал 710-м в футболке немецкого гранда. По этому показателю нападающий опередил легендарного Зеппа Майера.

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Почетная награда

Это событие мюнхенская Бавария отметила красивым жестом. Она в честь знакового вклада игрока в историю клуба сделала экспозицию в музее.

В ней представлены специальные бутсы Adidas и футболка, в которых играл Томас Мюллер в рекордном 710-м матче.

Напомним, что тогда немецкий футболист появился на поле во втором тайме и смог забить гол в историческом матче.

Интересно. Также Томас Мюллер удерживает рекорд по количеству поединков за мюнхенцев непосредственно в Бундеслиге – 475.

Отметим, что следующий матч Бавария проведет 14 сентября против Гольштайна. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.