Ограбление Лондона: Бавария оформила трансфер звездного партнера Криштиану Роналду по сборной

Мюнхенская команда активно усиливается перед сезоном 2024-2025. Недавно Бавария приобрела игрока молодежной сборной Франции, а теперь приобрела известного опорника Португалии.

В клубном футболе в разгаре трансферное окно, которое будет открыто до сентября. Топ-клубы уже ведут переговоры с потенциальными новичками для усиления перед новым сезоном.

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Топ-трансфер в Мюнхен

Одним из самых активных клубов является Бавария. На днях мюнхенцы подписали вингера Кристал Пэлас Майкла Олисе, за которого пришлось выплатить аж 60 миллионов евро.

Теперь же немецкая команда пополнилась звездным португальцем. Бавария объявила о трансфере игрока основы Лузитан Жоау Пальинью, с которым подписали контракт на четыре года.

. В сезоне 2023-2024 Бавария не получила ни одного трофея. Команда Томаса Тухеля заняла третье место в Бундеслиге и вылетела в 1/2 финала Лиги чемпионов. Немецкий тренер покинул пост летом, вместо него к рулю мюнхенцев пришел Венсан Компани.

По данным СМИ, 29-летний игрок обошелся Баварии в 50 миллионов евро. В новой команде Жоау будет выступать под 16 номером. Мюнхенцы хотели подписать игрока Фулхэма еще зимой, но тогда лондонцы заблокировали переговоры.

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Напомним, что Жоау выступал за Спортинг, Морейренсе, Белененсеш, Брагу и Фулхэм. Также на его счету 31 матч и два гола за сборную Португалии. С национальной командой Пальинья доходил до 1/8 финала Евро-2020, а также четвертьфиналов на ЧМ-2022 и Евро-2024.