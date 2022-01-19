Бавария планирует продать летом Левандовского, если нападающий не подпишет новый контракт

Бавария может остаться без своего лидера. Польский нападающий Роберт Левандовский не спешит подписывать новый контракт с немецким клубом.

Источники внутри клуба сообщают, что руководство команды рассматривает вариант продажи Левандовского летом 2022 года. Это произойдет в этом случае, если сторонам не удастся договориться о продлении соглашения.

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Контракт Левандовского с Баварией действует до лета 2023 года. Если новое соглашение не будет подписано, то уже 1 января 2023 года форвард может подписать предварительный контракт с любым клубом, куда перейдет бесплатно летом 2023 года.

Поэтому чтобы не потерять футболиста бесплатно, если он не подпишет контракт, Бавария может его продать летом 2022 года.

Правда в таком случае выручить крупную сумму за этот трансфер вряд ли удастся. Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

В этом сезоне Левандовский сыграл 19 матчей за Баварию в немецкой Бундеслиге, где забил 23 гола. Также в его активе 9 голов на групповой стадии Лиги чемпионов за шесть матчей.

17 января 2022 года он получил награду лучшего футболиста 2021 года по версии ФИФА. Для него это вторая подряд победа в этой номинации. Однако в голосовании за Золотой мяч 2021 года он стал лишь вторым, проиграв борьбу аргентинцу Лионелю Месси.