Бавария в феерическом стиле досрочно оформила титул чемпиона Германии
24 апреля 2022 , 14:55Читати новину українською
Бавария 23 апреля на родном поле принимала дортмундскую Боруссию. Мюнхенцы праздновали победу, принесшую досрочное чемпионство.
Непобедимые мюнхенцы
Бавария трижды расстроила голкипера Боруссии, пропустив только однажды. В итоге – 3:1 мюнхенцы одержали важную победу, принесшую титул чемпиона страны, пишет 24 канал.
Следует прочитать Бесценная поддержка: Бавария оплатит жилье украинским беженцам с инвалидностью в Мюнхене
Мюнхенцы после 31 тура набрали 75 очков и стали недосягаемыми для конкурентов. Команда Юлиана Нагельсманна опережает все ту же дортмундскую боруссию на 12 пунктов.
Впереди у Баварии еще три поединка в немецкой Бундеслиге – против Майнца, Штутгарта и Вольфсбурга.
Для мюнхенской команды это 10-й титул чемпиона Германии.