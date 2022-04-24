Бавария в феерическом стиле досрочно оформила титул чемпиона Германии

Бавария 23 апреля на родном поле принимала дортмундскую Боруссию. Мюнхенцы праздновали победу, принесшую досрочное чемпионство.

Непобедимые мюнхенцы

Бавария трижды расстроила голкипера Боруссии, пропустив только однажды. В итоге – 3:1 мюнхенцы одержали важную победу, принесшую титул чемпиона страны, пишет 24 канал.

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Мюнхенцы после 31 тура набрали 75 очков и стали недосягаемыми для конкурентов. Команда Юлиана Нагельсманна опережает все ту же дортмундскую боруссию на 12 пунктов.

Впереди у Баварии еще три поединка в немецкой Бундеслиге – против Майнца, Штутгарта и Вольфсбурга.

Для мюнхенской команды это 10-й титул чемпиона Германии.