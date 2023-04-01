Яркое возвращение Тухеля: Бавария разбила Боруссию Дортмунд и возглавила Бундеслигу – видео

Немецкий наставник удачно провел свой первый поединок во главе мюнхенцев. Его команда одолела принципиального соперника и приблизилась к защите чемпионского звания.

Бавария – Боруссия Дортмунд 4:2

Голы: Кобель, 13 (автогол), Мюллер, 18, 23, Коман, 51 – Джан, 72 (пен), Мален, 90.

В чемпионате Германии в эти выходные проходят матчи 26 тура Бундеслиги. Среди них и центральная игра второго круга и, возможно, всего чемпионата – Бавария принимала Боруссию Дортмунд, пишет 24 канал.

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К дерби лидером турнирной таблицы подходили "шмели", опережавшие команду из Мюнхена на один балл. Во время международной паузы баварцы удивили своих фанатов, уволив Юлиана Нагельсманна.

Тухель дебютировал против бывшей

На его место пришел Томас Тухель, в середине 10-х отработавший два сезона именно в Боруссии. И вот теперь тренеру нужно было дебютировать по игре против бывшей команды. Более того, Баварию устраивала только победа, иначе бы шансы на "Серебряную салатницу" существенно уменьшились бы.

Впрочем, несмотря на ожидание битвы, эта игра стала легкой прогулкой для хозяев поля. Помог мюнхенцам в этом кипер Боруссии Грегор Кобель. После паса из глубины от Упамекано он банально не попал нормально по мячу и тот под его ногой полетел в ворота.

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Без шансов для Дортмунда

Еще до перерыва хозяева довели игру до разгрома. Дублем отличился Томас Мюллер. Нападающий сначала завершил скидку от Де Лигта после подачи углового, а затем добил мяч в пустые ворота после сейва Кобеля.

Четвертый мяч в воротах Боруссии оказался сразу после перерыва, когда Коман завершил хитрый прострел Сане с фланга. После этого команда Тухеля остановилась, а гости немного активизировались под занавес второго тайма.

Бавария выходит на первое место

Сначала Джан реализовал пенальти за фол на Беллингеме. А на последней минуте отличился вышедший на замену Мален и завершил красивую комбинацию в пас от Геррейру. Однако делать камбэк уже было поздно.

Бавария уверенно побеждает в "Дер Классикер" и возвращает лидерство. Теперь у мюнхенцев есть двухочковый гандикап над принципиальным соперником. Более того, в четырех баллах позади оказался Унион, разгромивший Штутгарт.