Выйдет ли огорчить бывшую: Тухель дебютирует за Баварию в чемпионской битве против Боруссии

Немецкий специалист вернулся на Родину после шестилетней паузы. Томас должен спасать положение мюнхенцев в Бундеслиге в битве против принципиального оппонента.

После международной паузы чемпионат Германии возобновляется матчами 26 тура. В субботу состоится центральная игра не только уик-энда, но и, возможно, всего сезона – Бавария примет Боруссию Дортмунд, пишет 24 канал.

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Перед перерывом на матчи сборных мюнхенцы умудрились уступить Байеру и потерять лидерство. В настоящее время Бавария отстает на один балл от дортмундцев, которые в этом году выиграли 9 из 10 матчей Бундеслиги. За эти две недели в Баварии произошло сенсационное изменение.

Клуб решил попрощаться с Юлианом Нагельсманном, не дождавшись конца сезона А на его место сразу же пришел Томас Тухель, нечужий человек для Боруссии. С 2015 по 2017 годы коуч возглавлял как раз "шмелей".

При этом Бавария не только сохраняет шансы на чемпионство, но и является одним из главных фаворитов победы в Лиге чемпионов. Правда, уже в четвертьфинале мюнхенцев ждет бой с Манчестер Сити. В свою очередь, Боруссия уже вылетела из турнира от Челси в 1/8 финала.

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Тем временем букмекеры определились с фаворитом "Дер Классикер". По их мнению, у Баварии есть куда больше шансов на победу – 1,50 против 6,10 на дортмундцев. Ничья оценена в 5,00.

Кроме того, эксперты абсолютно уверены в большом количестве голов в дерби. "Тотал больше 2,5" оценивается всего в 1,37, а ТВ 3,5 – в 1,92. Также нет сомнений и в том, что обе команды забьют – 1,50.

Главные претенденты на забитый гол:

Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария) – 2,10

Серж Гнабри (Бавария) – 2,20

Садио Мане (Бавария) – 2,40

Кингсли Коман (Бавария) 2,50

Лерой Сане (Бавария) – 2,50

Юссуфа Мукоко (Боруссия Д) – 2,80

Томас Мюллер (Бавария) – 3,00

Альфонсо Дэвис (Бавария) – 3,30

Себастьян Алле (Боруссия Д) – 3,50

Антони Модест (Боруссия Д) – 3,50

Йозуа Киммих (Бавария) – 3,50

Доньелл Мален (Боруссия Д) 3,50

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История встреч

Гранды немецкого футбола провели между собой 132 очных поединка. Двойное преимущество на стороне мюнхенцев – 65 триумфов против 32-х в Боруссии. Еще 35 игр завершились вничью.

Интересно, что в этом сезоне Бавария выиграла 8 подряд "Дер Классикер". Последний триумф дортмундцев датируется 2019 годом. В этом же сезоне в первом круге Боруссия сломала приятную для соперника серию, сыграв дома вничью 2:2.