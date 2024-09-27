Бавария – Байер: чемпион Германии может прервать победную серию команды Компани

В субботу, 28 сентября, футбольные болельщики увидят топовый матч немецкой Бундеслиги. Мюнхенская Бавария на "Альянц Арене" примет леверкузенский Байер.

Это будет заключительный субботний матч в рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги. На футбольном поле сойдутся два лидера старта нового сезона-2024/2025, сообщает 24 Канал.

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Противостояние лидеров Бундеслиги

Бавария после четырех туров набрала максимальные 12 очков. Зато ее будущий соперник получил 9 баллов. Леверкузенский клуб потерпел поражение от Лейпцига во 2-м туре первенства 2:3.

Также команды сыграли свои поединки в розыгрыше Лиги чемпионов-2024/2025. Подопечные Хави Алонсо разгромили на выезде нидерландский Фейенорд 0:4. Бавария одержала еще более сокрушительную победу над загребским Динамо – 9:2.

А вот в прошлом туре Бундеслиги команда Венсана Компани сокрушила в гостях Вердер 0:5. Байер же в компенсированное к матчу время вырвал три очка у Вольфсбурга 4:3. Уже традиционная схема для "фармацевтов".

К слову. Топ-матч Бундеслиги Бавария – Байер начнется 28 сентября в 19:30 (по Киеву).

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Бавария – фаворит данного противостояния. Ее победу оценивают в 1,76. А вот на победу Байера дают 4,25. Мировая в Мюнхене – 4,40.

Двойной шанс леверкузенцев (Х2: ничья или победа) – 2,14.

Болельщики насладятся голами от обоих клубов – 1,38. Именно футболисты Компани первыми могут открыть счет в игре – 1,59. А вот на то, что первыми забьют гости – 2,50. Также лучшие шансы забить у хозяев в первом тайме – 1,96 против 3,05 на гол леверкузенцев в первые 45 минут.

Диапазон голов в поединке может составить 2-3 результативных удара – 2,28.

Выиграет первый тайм, но не выиграет матч: Бавария – 9,70, Байер – 8,10.