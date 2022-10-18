Игнатенко снова забил и чуть не принес победу для Бордо

В понедельник, 17 октября, Бордо гостило на поле Бастии в 12 туре французской Лиги 2. Команды расписали мировую.

Оба гола команды приберегли на концовку поединка. На 83-й минуте Бордо вышло вперед в счете 1:0, сообщает 24 канал.

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Непобедимый гол украинца

Гости заработали право на угловой. Футболисты Бастии забыли об Игнатенке. Даниил лучше всего сыграл на втором этаже и голову. перевел мяч в ворота соперника. Украинский опорник эмоционально отметил свой второй гол в футболке французского клуба.

За 11 матчей Игнатенко забил 2 гола и сделал одну результативную передачу. Только в июле 2022 года украинец стал полноценным игроком Бордо.

К сожалению, гол игрока сборной Украины не принес Бордо победу. Гости потеряли три очка. Уже в компенсированное время матча Бастия сделала так, чтобы на табло появилось две единицы.

Финальный свисток судьи зафиксировал счет 1:1.

Бордо после 12 туров идет лидером в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Клуб Игнатенко опережает ближайшего конкурента Гавра всего на один пункт.

Бастия с 17 баллами идет 9-ю.