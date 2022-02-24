Баскетбольный клуб Барселона отказался ехать в Россию на матч Евролиги

Испанский баскетбольный клуб Барселона отказался лететь в Россию на матчи Евролиги против Зенита и ЦСКА. Решение было принято за несколько минут до вылета.

Испанский клуб решил игнорировать матчи в России. Отмечается, что за несколько минут до частного рейса в Россию Барселона приняла решение не лететь в Российскую Федерацию.

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Матч против российского Зенита намечен на 25 февраля в Санкт-Петербурге, а 27 февраля – с ЦСКА в Москве.

Сообщается, что это решение еще не окончательно. Барселона все еще может отправиться в Россию в день игры, 25 февраля. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

18 клубов-участников Евролиги встретятся в пятницу, 25 февраля, для того чтобы обсудить последние события в Украине.

"В свете происходящих в Украине событий Евролига непрерывно следит за ситуацией и придерживается решений, принимаемых властью. Евролига продолжит проводить матчи по расписанию, пока безопасности всех участвующих команд ничего не угрожает, и пока не приняты решения правительства, что препятствуют проведению игры в обычных условиях", – говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.