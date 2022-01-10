Баскетболисты сборной Украины провели рождественский мастер-класс для детей

Игроки сборных Украины Дарья Завидная и Илья Тыртышник приехали к юным баскетболистам в Украинку, что в Киевской области. Там они провели мастер-класс для детей.

Для местной баскетбольной команды "Стугна-Баскет" игроки Будивельника и Киев-Баскета подарили 10 мячей от ФБУ, поделились собственным опытом и достаточно активно провели время.

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"В Украинке, в отличие от Боярки, были более старшие дети, которые уже скоро будут переходить к профессиональному уровню. Мне было приятно увидеть здесь нескольких девочек в форме Будивельника, надеюсь они дорастут до уровня Суперлиги и будут защищать в будущем честь моей команды", – подчеркнула Дарья Завидная.

Отметил серьезный уровень подготовки детей также Илья Тыртышник.

"Кто-то из юных игроков уже отличается габаритами, кто-то техникой. Однако абсолютно все они энергичны и очень старались себя проявить", – добавил баскетболист.