Для місцевої баскетбольної команди "Стугна-Баскет" гравці Будівельника та Київ-Баскета подарували 10 м'ячів від ФБУ, поділилися власним досвідом і досить активно провели час.

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"В Українці, на відміну від Боярки, були більш старші діти, які вже скоро переходитимуть до професійного рівня. Мені було приємно побачити тут кількох дівчаток у формі Будівельника, сподіваюсь вони доростуть до рівня Суперліги та будуть захищати у майбутньому честь моєї команди", – відзначила Дар'я Завідна.

Відзначив серйозний рівень підготовки дітей також Ілля Тиртишник.

"Хтось із юних гравців уже відрізняється габаритами, хтось технікою. Однак абсолютно всі вони енергійні та дуже старилися себе проявити", – додав баскетболіст.