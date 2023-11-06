Историческое событие: баскетболист сборной Украины стал абсолютным рекордсменом испанского клуба

Украинский центровой Артем Пустовой матч восьмого тура чемпионата Испании сезона-2023/2024 запомнит надолго. Несмотря на поражение его команды от Уникахи, украинец вошел в историю клуба, став его рекордсменом.

В крайнем матче Обрадойро, за который играет Артем Пустовой, украинец сделал 3 подбора. Суммарно теперь на его счету 414 таких успешных действий за испанский клуб в карьере, что делает украинского баскетболиста абсолютным рекордсменом Обрадойро по данному показателю.

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Артем Пустовой – абсолютный рекордсмен Обрадойро по подборам

Игрок сборной Украины превзошел достижение предыдущего лидера Обрадойро канадца Левона Кендалла. В период с 2010 по 2013 год он совершил 413 подборов.

Украинцу удалось добиться этого показателя после своего возвращения в испанский клуб в 2023 году. С 2015 по 2018 год Пустовой выполнил 373 подбора, а по возвращении добавил еще 41 успешное действие,

Лидеры Обрадойро по количеству подборов



Артём Пустовой стал рекордсменом Обрадойро по подборам / соцсети БК Обрадойро

. Обрадойро занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Испании. Начать отрываться от ближайшего преследователя Артем Пустовой сможет уже в следующем матче против Басконии, который состоится 12 ноября. Из действующих игроков, кто находится в топ-5, также за Обрадойро играет Томас Скрабб, он уступает украинцу всего на 9 подборов.