Венесуэльское спортивное сообщество всколыхнула трагическая новость. Местная баскетбольная сборная потеряла одного из своих лидеров.

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В возрасте 24 лет скончался бомбардир Гарли Сохо. У парня произошел эпилептический приступ, когда он проводил время у себя дома. Спасти его не успели.

Сохо выходил на паркет всего два дня назад, в составе местного Гладиадореса в рамках Американской Лиги чемпионов. Его команда проиграла Реал Эстели из Никарагуа (92:97).

Сам Гарли тогда заработал 11 очков. До этого венесуэлец выступал за венесуэльские Кокодрильос и Бронкос, а также аргентинскую Кимсу, уругвайский Дефенсор и представителя G-лиги НБА Мехико Капитанес.

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Особенно Сохо запомнился на чемпионате мира-2023, куда уехал в составе сборной Венесуэлы. Хотя его команда и заняла 30 из 32 мест на турнире, сам игрок стал ее лучшим бомбардиром, набрав 62 балла в пяти встречах.