Топ из Бундеслиги: "горняки" подпишут игрока сборной Хорватии

Шахтер активно работает на трансферном рынке, усиливая состав команды. На этот раз "горняки" подпишут хавбека из Бундеслиги.

По информации источника, 8 июля, донецкий клуб договорился с Вольфсбургом о трансфере 24-летнего хавбека Бартола Франьича. По контракту хорватский хавбек проведет 1 год аренды в Шахтере без обязательного права выкупа.

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Кто такой Бартол Франьич

Левоногий хавбек в прошлом сезоне выступал на правах аренды за Дармштадт, который занял последнее место и вылетел из Бундеслиги. В 20 матчах Бартол отдал 1 ассист.

Вольфсбург приобрел молодого игрока из Динамо Загреб за 7,5 миллиона евро. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость хорвата 1,8 миллиона евро, а контракт с "волками" действителен до 30 июня 2027 года.

Вольфсбург занял в прошлом сезоне 12 место в Бундеслиге, поэтому переход хавбека в Шахтер дает ему возможность сыграть в Лиге чемпионов.

Хорватский игрок может сыграть как опорного полузащитника, так и на позиции центрального защитника. Трансфер игрока это инициатива главного тренера Марино Пушича и Дарио Срна.

Также в состав "горняков" вернулся Педриньо, который покидал Шахтер до этого. Также донецкий клуб сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов.