В Барселоне решили, что делать с номером "10" после ухода Месси

Лионель Месси 13 лет подряд выступал в Барселоне под 10 номером. Но летом 2021 года аргентинец покинул клуб, поэтому этот номер оказался свободным.

Барселона после ухода Месси захотела закрепить навсегда номер "10" за Месси. Однако в правилах испанского чемпионата это не предусмотрено, поэтому клубу не дали это сделать.

К теме ПСЖ – главный фаворит Лиги чемпионов: как изменились шансы парижан после трансфера Месси

Поэтому в Барселоне решили, что в этом сезоне никто из игроков не будет играть в футболке под этим номером. Она пока останется свободной. А уже впоследствии этот номер отдадут одному из лучших своих воспитанников.

Стоит отметить, что перед этим была информация, что Барселона может отдать номер "10" нападающему Серхио Агуэро, который лишь летом перешел в клуб. При этом он – кум Месси (Лео является крестным отцом Бенхамина, который является сыном Агуэро и внуком Диего Марадоны). Но форвард отказался от этого предложения, оставив себе номер "19".

Также СМИ сообщали, что Барселона может отдать этот номер бразильцу Коутиньо. Но эту информацию тоже опровергли.