Гол Довбика начал феерию: Жирона эффектно прибила Барселону и возглавила Ла Лигу – видеообзор

Команда Мичела смогла удивить в каталонском дерби, забив сопернику четыре мяча. Важную роль в этой победе сыграл дуэт украинских сборников.

Барселона – Жирона 2:4

Голы: Левандовски, 19, Гюндоган, 90+2 – Довбик, 12, Гутьеррес, 40, Валери, 80, Стуани, 90+4.

В эти выходные в испанской Ла Лиге проходят матчи 16 тура. Центральная встреча состоялась в Барселоне, где местная команда принимала главную сенсацию сезона Жирона, пишет 24 канал.

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Команда Мичела неожиданно подошла к дерби в статусе одного из лидеров таблицы. Перед туром Жирона имела поровну очков с Реалом, но ничья мадридцев с Бетисом давала "красно-белым" шанс выйти единолично на первое место.

Барса подошла к встрече на четвертой строчке с отставанием от Жироны в 4 балла. С первых минут на игру против "блаугранас" вышли два украинца – Артем Довбик и Виктор Цыганков.

И именно они помогли Жирони выйти вперед на старте встречи. Коуту запустил Цыганкова в контратаку, тот оторвался от защитников и выкатил мяч под удар свободному Довбику. Артему оставалось расстрелять ворота хозяев с близкого расстояния.

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Для Довбика этот гол стал уже восьмым этого сезона. Впрочем, Барселона относительно быстро восстановила паритет, воспользовавшись угловым. Левандовский точно головой запер подачу от Рафиньи.

Подопечные Хави продолжали контролировать игру, но Жирона снова нашла свой момент перед перерывом. Мигелю Гутьерресу дали спокойно пройти из центра к штрафной и тот с линии прошил Пенью в ближний угол.

Во втором тайме Жирона ожидаемо отошла в защиту, отдав Барселоне мяч. Впрочем, "сине-гранатовые" так и не нашли возможности, чтобы сравнять счет.

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В компенсированное время Гюндоган забил второй гол Барсы. Впрочем, перед этим хозяева пропустили поразительную контратаку, в которой Валери закрепил лидерство "красно-белых". А мяч Стуани на четвертой компенсированной минуте окончательно закрыл игру.

Победа позволила Жирони выйти в единоличные лидеры Ла Лиги, опередив Реал на два пункта. В следующем туре, 18 октября, команда Довбика и Цыганкова примет середняка Алавес.

Видеообзор матча Барселона – Жирона: