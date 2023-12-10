Поразительная украинская контратака: Довбик забил Барселоне с паса Цыганкова – видео гола Жироны

Два украинца помогли подопечным Мичела выйти вперед в каталонском дерби. Для Артема это уже восьмой гол этого сезона.

В чемпионате Испании в эти выходные проходят матчи 16 тура сезона 2023-2024. Центральная встреча была вынесена на вечер воскресенья, Барселона принимала в каталонском дерби Жирону, пишет 24 канал.

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С первых минут на поле появились Артем Довбик и Виктор Цыганков. Именно благодаря им Жирони удалось шокировать Барсу на 12-й минуте.

Коуту зря запустил Цыганкова в контратаку, тот на скорости оставил нескольких защитников позади и вырезал пас на Довбика. Артему оставалось с близкого расстояния расстрелять ворота Пеньи.

Видео гола Довбика:

Для экс-форварда Днепра-1 это уже восьмой гол в этом сезоне за Жирону. Что же касается Цыганкова, то у воспитанника Динамо уже по три мяча и ассиста в этом чемпионате.